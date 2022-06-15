Silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Silahlı kavga: 3 yaralı

15.06.2022 08:56

Küçükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan taraf ateş etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

(Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

Silahlı kavga: 3 yaralı
Silahlı kavga: 3 yaralı
Silahlı kavga: 3 yaralı
Silahlı kavga: 3 yaralı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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