Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

04.06.2022 00:21

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı Küçükçekmece'de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Tevfik bey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki gruptan biri diğerine kahve önünde otururken motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken silah seslerini duyan civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı

Kahvehane sahibi Durmuş Ateş "İçerideydim bir anda ateş ettiler. Göremedim. İçeri geçtim göremedim herhalde ayağından vurulan bir arkadaş vardı. O anda yere yattı yatmasaydı olurdu. Maskeliymiş ondan göremedim" dedi.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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