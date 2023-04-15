Küçükçekmece'de meydana gelen cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

Saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hülya Ç. ve Nurullah Çağur el ele yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Çiftin arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Çağur'un kafasına 2 el ateş etti daha sonra da Hülya Ç.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Çağur hayatını kaybederken polis ekipleri ifadesini almak için Hülya Ç.'yi polis merkezine götürdü.

YASAK AŞK İDDİASI

İddiaya göre Hülya Ç., eşinin akrabası olan Nurullah Çağur'a kaçtı. Resmi nikahlı kocanın Hülya Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.