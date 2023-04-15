Küçükçekmece'de meydana gelen cinayetin arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de meydana gelen cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

15.04.2023 17:38

Küçükçekmece'de yaşanan olayda Hülya Ç., resmi nikahlı kocasının akrabasıyla kaçtı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından silahlı saldırıya uğrayan Nurullah Çağur yaşamını yitirirken, Hülya Ç. ise silahın ateşlendiği sırada yere eğilerek mermilerden kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hülya Ç. ve Nurullah Çağur el ele yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Çiftin arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Çağur'un kafasına 2 el ateş etti daha sonra da Hülya Ç.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Çağur hayatını kaybederken polis ekipleri ifadesini almak için Hülya Ç.'yi polis merkezine götürdü.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

YASAK AŞK İDDİASI

İddiaya göre Hülya Ç., eşinin akrabası olan Nurullah Çağur'a kaçtı. Resmi nikahlı kocanın Hülya Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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