KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
Küçükçekmece'de bir kafenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Mustafa A. yaralandı.
Küçükçekmece'de bir kafenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Mustafa A. yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin otoparkında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla cadde üzerindeki bir kafenin otoparkında Mustafa A.'nın üzerine ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa A. yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa A. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:33 Kaynak: DHA
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