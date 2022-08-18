İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KİRA ZAMMI KAVGASI: 6 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KİRA ZAMMI KAVGASI: 6 YARALI

18.08.2022 17:58
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KİRA ZAMMI KAVGASI: 6 YARALI

KÜÇÜKÇEKMECE'de site yönetiminin kirasına zam yapmak istediği kafe sahipleriyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

– KÜÇÜKÇEKMECE'de site yönetiminin kirasına zam yapmak istediği kafe sahipleriyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Bir sitenin giriş katındaki kafenin kirasına site yönetimi yüksek oranda zam yapmak istedi. Kafe sahipleriyle, site yönetimin arasında bir süredir zam nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Bugün ise kalabalık grupla kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

"SİLAH SESLERİ DUYULDUĞUMDA AŞAĞI DOĞRU KAÇTIK"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benimde içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktuö dedi.

- İstanbul

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Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, Halkalı, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KİRA ZAMMI KAVGASI: 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KİRA ZAMMI KAVGASI: 6 YARALI - Son Dakika
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