Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez - Son Dakika

Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez

06.03.2021 10:28

Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez

İSTANBUL - Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ile ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin ekipler, barınağın kapılarını basın mensuplarına açtı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi hemen konuyla ilgili inceleme başlatırken, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan Rehabilitasyon merkezinin halka açık olduğu ve açık olduğu saatlerde isteyen vatandaşların merkezi ziyaret edebileceği de vurgulandı. Merkezde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Merkezimiz tüm vatandaşlarımıza açıktır"

Merkezle ilgili açıklama yapan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız, "Merkezimiz 8 bin metrekare alan bunun 2 bin metrekaresi kapalı alandan oluşmakta. İlk girişimiz de gözlem yeri olarak adlandırdığımız noktamızda veteriner hekimlerimiz tarafından hastalıklarına göre sınıflandırıldıktan sonra kafeslerine yerleştirilmektedir. Tüm hayvanlar hastalık durumlarına göre tekli olarak bulunmakta ve her bir vakanın kartları üzerinde yer almaktadır. 6 veteriner hekim, 1 veteriner işleri şefi,16 personelle hizmet vermekteyiz. Merkezimiz 2020 yılı Temmuz ayından itibaren Atakent mahallesine taşınmıştır ve bu hizmetin tamamını burada vermeye devam etmekteyiz. Biz sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizin tamamı ücretsizdir. Her hangi bir vakayla karşılaştıklarında belediyelerimiz aramaları yeterli ve ekiplerimiz hızla olay yerine intikal edip yaralı hasta hayvanı alarak merkezimize getiriyor ve tedavisi başlıyor. Taburcu durumunda da ilgili kişiye teslimatı yapılmakta. Merkezimiz de 2 operasyon odası,2 muayene odası, 1 röntgen, laboratuvar olmak üzere tam teçhizatlı bir hastane standartları içerisinde yer almaktayız. Merkezimiz tüm hayvan severlerimize tüm vatandaşlarımıza belirli saatler içerisinde ziyarete açıktır. Bu saatlerde merkezlerimizi ziyaret edebilirler. İlgili arkadaşlarımız kendilerine eşlik edecekler sahiplenmek istiyorlarsa da lütfen rehabilitasyon merkezlerimizden sahiplenelim" diye konuştu.

2020 yılı içerisinde hizmete açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi; 2 bin metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 8 bin metrekare alan üzerine kurulmuş durumda Merkez de idari bina, hastane bölümü (2 operasyon odası, 2 muayene odası, görüntüleme odası, laboratuvar, eczane), kedi bakım ünitesi(250 kapasiteli) köpek yaşam alanı (100 kapasiteli), engelli kedi yaşam alanı(60 kapasiteli), kanatlı yaşam alanından oluşuyor.

Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez
Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Küçükçekmece, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de sokak hayvanları için donanımlı merkez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei