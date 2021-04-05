Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Son Dakika

Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

05.04.2021 01:39

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada Küçükçekmece'de bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darp etti.

Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darp etti. Kadının darp edildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darp etti.

Kadına uygulanan şiddet cep telefonu kamerasında

Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı görülürken sinirli adamın ise yumruklar savurarak kadını darp ettiği görülüyor.

Olay sonrası şiddete maruz kalan kadının küçük çocuk ile birlikte kocası olduğu iddia edilen şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Yeşilova Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Son Dakika


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