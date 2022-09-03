İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUKLA SALDIRDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında tartışmaya giren bir kişi, kadına yumrukla saldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında karşısında oturan kadınla sohbet eden kişi, bir anda kadının üzerine yürüyerek yumruk attı. Kadını duvara yaslayan ve tartışmaya devam eden bu kişi, bir süre sonra yanından uzaklaşan kadına yumruklarla tekrar saldırdı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.