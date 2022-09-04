İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUKLA SALDIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUKLA SALDIRDI

04.09.2022 13:31

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında tartışmaya giren bir kişi, kadına yumrukla saldırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında tartışmaya giren bir kişi, kadına yumrukla saldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında karşısında oturan kadınla sohbet eden kişi, bir anda kadının üzerine yürüyerek yumruk attı. Kadını duvara yaslayan ve tartışmaya devam eden bu kişi, bir süre sonra yanından uzaklaşan kadına yumruklarla tekrar saldırdı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

YORUMLAR
500
Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUKLA SALDIRDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUKLA SALDIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement