Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de su kesintisi
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de su kesintisi

Küçükçekmece'de su kesintisi

1 saat önce

Küçükçekmece'de iki mahalleye 16 Ekim Salı günü 20 saat süreyle su verilmeyecek.

Küçükçekmece'de su kesintisi, System.String[]

Küçükçekmece'de iki mahalleye 16 Ekim Salı günü 20 saat süreyle su verilmeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent mahallelerinin alt kotlarında su kesintisi yapılacak.

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor
Günlük burç yorumları 11 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:21:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]