Küçükçekmece'de su kesintisi

Küçükçekmece'de iki mahalleye 16 Ekim Salı günü 20 saat süreyle su verilmeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent mahallelerinin alt kotlarında su kesintisi yapılacak.