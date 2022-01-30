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Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarpan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarpan şahıs tutuklandı

30.01.2022 19:17
Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarpan şahıs tutuklandı

Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarparak ölümüne sebep olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarparak ölümüne sebep olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, sürücü adayları için direksiyon sınavının yapıldığı caddede hızla gelen 34 DYH 958 plakalı aracın sürücüsü Ercan Akgül, gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday'a çarpmıştı. Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Ercan Akgül, emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarpan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de sürücü kursu hocasına çarpan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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