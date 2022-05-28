KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI

28.05.2022 09:53

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement