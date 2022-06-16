Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası - Son Dakika
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Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

16.06.2022 09:30
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece D - 100 yanyol üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü tekme, tokat minibüs şoförüne saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu. Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası - Son Dakika

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