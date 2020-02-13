Küçükçekmece'de Suzan Kardeş rüzgarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Suzan Kardeş rüzgarı - Son Dakika

Küçükçekmece'de Suzan Kardeş rüzgarı

6 saat önce

Balkan Müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu.

Küçükçekmece'de Suzan Kardeş rüzgarı, System.String[]

Balkan Müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu.


Küçükçekmece Belediyesinin Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği konserde hayranlarıyla buluşan Suzan Kardeş, hareketli Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Bir buçuk saat boyunca sahnede kalan Suzan Kardeş, Küçükçekmecelilerle birlikte eğlendi. Küçükçekmece'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kardeş'e, müzikseverler şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti. Hem şarkıları hem de sahne performansı ile gönüllere taht kuran sanatçı, kariyer hayatı ile ilgili anılarını sahneden sevenleri ile paylaştı. Türk popunun dev ismi Sezen Aksu sayesinde ünlü olduğunu söyleyen Suzan Kardeş, "Ben Sezen Aksu'nun makyajını yapıyordum. Tam 36 yıl onunla çalıştım. Bir kere olsun kalbimizi kırmadı. Hiç kimsenin hakkında konuşmadı. Onun sayesinde bugün burada sizlerle bu anı paylaşıyorum. Hakkını ödeyemem. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Amacım insanlara moral vermek"


Suzan Kardeş, "Ülkemizde olup biten her şeyin farkındayız. Ama insanların biraz gerçeklerden uzaklaşmaya, moral bulmaya ihtiyaçları var. Bu akşam salon hınca hınç doluydu, seyirci çok güzeldi, katılımcıydı. Benim hayatımda süt liman değil. Hiç olmazsa etrafıma neşe, şenlik vermek istiyorum. Ben insanlara moral vermeye çalışıyorum" diye konuştu.


Yeni albüm müjdesi verdi


Yeni çıkardığı Maxi Single ile de gençlerin Rumeli müziğini dinlemesini amaçladığını belirten Suzan Kardeş, "Maxi Single ile Rumelili gençlerin eski şarkıları farklı bir versiyonla dinlemelerini istedim. Bu şarkılar onlara biraz eski kalıyor, ben onları yeniliyorum. Mesela Yüksek Yüksek Tepeler acıklı bir türküdür. Ama biz onu gençlerin dinleyebileceği şekilde değiştirdik ve daha neşeli bir hale getirdik. Haziran ayında da büyükler için tam oynatmalık Rumeli albümü çıkartacağız" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Suzan Kardeş, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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