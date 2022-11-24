Önce genç kızı kurtardı, sonra tacizciyi iş yerine götürüp darbetti! O anları bir de kameraya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Önce genç kızı kurtardı, sonra tacizciyi iş yerine götürüp darbetti! O anları bir de kameraya aldı

24.11.2022 13:18

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde evine gittiği sırada sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gören 17 yaşındaki Y.E., havaya ateş açtı. Daha sonra tacizciyi iş yerine götüren Y.E., genci dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti.

Küçükçekmece'de 22 Kasım'da yaşanan olayda, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü. Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı. Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNDE DARBEDİP KAMERAYA ÇEKTİ

Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

Küçükçekmece'de taciz iddiası, havaya ateş açarak genç kızı kurtardı

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Küçükçekmece'de taciz iddiası, havaya ateş açarak genç kızı kurtardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce genç kızı kurtardı, sonra tacizciyi iş yerine götürüp darbetti! O anları bir de kameraya aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:31 Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı
12:15 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!
12:07 Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü
12:05 Güne yükselişle başlayan dolar 18,63 lira seviyelerinden alıcı buluyor
11:59 Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Asgari ücrette 4 senaryo üzerinde duruluyor
11:24 60 yaşındaki kargocu siparişi almak için kapıyı açan kadını taciz etti
11:15 Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Para karşılığı kadınları falakaya yatıran adamın eşi konuştu
11:13 Ünlü anketçi 12 ilçenin adını paylaştı: Seçimden önce il olacaklar
11:11 Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı
01:15 Otomobilde beklenen ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni matrah limitleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 13:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: Önce genç kızı kurtardı, sonra tacizciyi iş yerine götürüp darbetti! O anları bir de kameraya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement