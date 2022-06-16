Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

16.06.2022 23:52

Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı.

Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan - İHA)

Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı - Son Dakika

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