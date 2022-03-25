KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Son Dakika
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

25.03.2022 09:31

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK

YORUMLAR
500
Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi! Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi! Öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen kendini savundu: Bazen şaka amaçlı popolarına vuruyordum Öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen kendini savundu: Bazen şaka amaçlı popolarına vuruyordum

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement