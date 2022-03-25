KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Son Dakika

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KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi mahalleli darbetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.