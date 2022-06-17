Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahıs tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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