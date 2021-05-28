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Küçükçekmece'de tahliye gerginliği - Son Dakika

Küçükçekmece'de tahliye gerginliği

28.05.2021 15:15
Küçükçekmece'de tahliye gerginliği, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de, 1998'de yan yana iki binadan tapularıyla ev aldıktan sonra yerleşen 15 aile, iddiaya göre, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2002'den beri hukuk mücadelesi veriyor.

İstanbul Küçükçekmece'de, 1998'de yan yana iki binadan tapularıyla ev aldıktan sonra yerleşen 15 aile, iddiaya göre, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2002'den beri hukuk mücadelesi veriyor. Mahkemenin tahliye kararının ardından gerginlik çıktı. Çıkan gerginlikte bir vatandaş çatıya çıkarak intihara kalkıştı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Süleymanefendi Sokak'ta, 1998'de yan yana iki binadan tapularıyla ev aldıktan sonra yerleşen 15 aile, iddiaya göre, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2002'den beri hukuk mücadelesi veriyor. Mahkemenin kararının ardından icra memurları polis eşliğinde binanın tahliye için TOMA ve Çevik Kuvvet eşliğinde sokağa geldi. Polisi gören ve iki binayı boşaltmayacağını söyleyen vatandaşlar, tahliye kararına karşı çıkarak tepki gösterdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise çatıya çıkıp, sarkıttığı iple intihar etmeye kalkıştı. Sinir krizi geçiren vatandaş bina sakinleri tarafında ikna edilerek indirildi.

Bekleyişin sürmesi nedeniyle sokağa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile ilçe emniyet müdürü geldi. Başkan Çebi, arsa sahibiyle bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Araya belediye başkanının girmesiyle uzun bir görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından binanın tahliyesi için 15 günlük bir süre verildi. Bu sürede tahliye olunan vatandaşlar Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal konutlarına yerleştirilecek.

Bilgisayarını camdan atarak duruma tepki gösteren 16 yaşındaki Kübra Aysel, "16 yaşındayım, her gün sabah saatlerinde baskı yapıyorlar, çıkaracağız diyorlar. Artık sıkıldık, bizim de psikolojimiz bozuldu, okula da gitmek istemiyorum" dedi.

Amaçlarının binayı çürüğe çıkarıp, vatandaşları tahliye etmek olduğunu belirten bina sakinlerinin avukatı Hüdaverdi Yıldırım, "İcra memuru, karşı tarafın ağzıyla diyor ki, ya buradan karot alacağız ya da burayı tahliye edin. Burayı tahliye ettirmek isteyen insan buradan karot almaz ya da karot almak isteyen insan tahliye ettirmek istemez. Kanun maddesi bir kişi karot almak istiyorsa buradan, ya oranın içinde oturması lazım ya da oranın yani bina sahibi olması lazım. Bu binanın sahibi belli değil. Müvekkillerim 23 yıl önce ödediği anahtar teslim alması gerektiği ve daha sonra karkasla ödediği paralarla yapıldı" şeklinde konuştu.

"15 günlük zaman aldık, vatandaşların mağduriyetlerini gidereceğiz"

15 Gün içinde kendisinin de kefil olacağı şekilde bu işi çözmeye çalışacaklarını anlatan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çok uzun yıllar devam eden bir dava, bugün bir tahliye kararı çıkmış mahkemeden. Ancak buradaki insanlar da buna direniyorlar, haklı olduklarını iddia ediyorlar. 15 Aile var bu binada, bir taraftan bir yasa var, diğer taraftan kendilerinin mağdur olduğunu iddia eden insanlar var. Gün içinde tahliyeye tamam deseler dahi, ki demiyorlar. Gidecek yerleri yok, bunun için taraflarla görüşmelerimizin neticesinde, bir 15 günlük süre içerisinde ikna edebiliriz diye. Uzlaşma sağlayabiliriz diye, 15 günlük çok kıymetli bir zaman dilimini aldık. Biz de 15 gün içerisinde oturtturabilirsek tarafları oturtacağız. Oturtamazsak, kendilerini mağdur olarak hisseden vatandaşlara yardım için belediye olarak elimizden gelen imkanı sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de tahliye gerginliği
Küçükçekmece'de tahliye gerginliği
Küçükçekmece'de tahliye gerginliği

Küçükçekmece, İstanbul, İntihar, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de tahliye gerginliği - Son Dakika


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