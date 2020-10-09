Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir terzi dükkanın hemen yanındaki depoda üzerinde tanınmış bir markanın etiketinin bulunduğu binlerce taklit ürün ele geçirildi.

Yapılan ihbarı değerlendiren Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izin ile İnönü Mahallesi Cihan Caddesi üzerindeki bir terzi dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanda kimseyi bulamayan ekipler, yandaki kapıyı açınca içeride taklit ürünlerin depolandığını belirledi. İçeriye giren ekipler, burada, üzerinde ünlü bir markanın etiketinin olduğu binlerce ürün buldu. 16 bin 148 aksesuar klipsi, 2 bin 633 çanta, 2 bin 597 cüzdan, 2 bin 633 bez torba, 68 çift ayakkabı 80 kemer, 284 telefon kılıfı ve suni deri kumaşlar bulundu. Polis ekipleri, savcı talimatı ile ürünlerden 3'er tanesini incelenmek üzere alırken, kalan ürünler mülk sahibine yediemin olarak teslim edildi ve depo kapısı mühürlenerek yasal işlemlere başlandı.