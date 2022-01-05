KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAMİRCİDEKİ OTOMOBİL PATLAMALARLA YANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir oto tamircisindeki otomobil patlamalarla yandı. Çevrede paniğe neden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 4 katlı binanın alt katındaki oto tamircide bulunan otomobilde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamayla beraber otomobil tutuştu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken iş yerinde alevler yükseldi. Çevrede paniğe neden olan yangın bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Patlamayla yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, tamir için bırakılan dükkandaki iki otomobil de hafif hasar oluştu. Binanın dış cephesi de yoğun hasar aldı.

Olaya ilk müdahaleyi yapan Cumali Aydoğdu, Kaynak yapıyorlardı ve başka bir yerden de tiner dökülmüş. O esnada alev almış. Ben de yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. İçerisi tiner dolu olduğu için yetişemedik. Yaralanan olmadı dedi.