Küçükçekmece'de tartıştığı abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de tartıştığı abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı

Küçükçekmece'de tartıştığı abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı

15.06.2023 08:43

Küçükçekmece'de, bir şahıs tartıştığı ağabeyi ve yengesini silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, ağabeyi ile birkaç gün önce tartışan A.K., ağabeyinin evine gitti. Kapıda karşılaşan iki kardeş arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Ardında A.K., yanındaki silahı çıkararak ağabeyi Güven K., ile yengesi Melisa K.'yi bacaklarından vurdu. Şahıs, Güven K'nin bacağına 2, Melisa K.'nın bacağına ise 4 el ateş etti. Şüpheli daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden karı ve kocanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de tartıştığı abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de tartıştığı abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı - Son Dakika


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