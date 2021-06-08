Küçükçekmece'de tek katlı baraka alev alev yandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de tek katlı barakada çıkan yangın yandaki binaya da sıçradı. Evine duman dolan kadın panikleyerek balkondan tutmak için bekleyen vatandaşların üstüne atladı.

Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir barakada çıktı. Alev alev yanan barakadan yükselen alevler yandaki 4 katlı binaya da sirayet etti. 4 katlı binanın pencereleri ve barakanın arkasında bulunan binanın da bir penceresi yanmaya başladı. İçeriye dolan duman nedeniyle panik yapan bir kadın, evinin balkonuna çıktı. Aşağıda bekleyene vatandaşlar, kadının atlama durumuna kaşı hazır bekledi. Dumanlardan korkan kadın bir anda aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine atladı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Duman nedeniyle binadan çıkamayan diğer vatandaşları ise itfaiye ekipleri balkonlardan ve camlardan merdiven ile tahliye etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Yangının yaşandığı sokakta yaşayan Emre Kabasakal, "Biz evde oturuyorduk. Bir anda küçük bir kıvılcım geldi. 5 dakika içinde komple binayı yaktı. Allah'tan yanımızda Küçükçekmece'nin diş sağlığı hastanesi var hemen 112'ler geldi, sonra itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler, şu anda bir can kaybımız yok. Öbür tarafta mahsur kalmalar vardı. Buradakileri biz kurtardık, ilk müdahaleyi oraya yaptık. Karşı apartmandakiler dumandan etkilendi, orada mahsur kaldı" dedi. - İSTANBUL