Küçükçekmece'de tekel bayisinde uyuşturucu satan kişi tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de tekel bayisinde uyuşturucu satan kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de işlettiği tekel bayisinde uyuşturucu satan kişi tutuklandı.

Küçükçekmece'de işlettiği tekel bayisinde uyuşturucu satan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis, Atatürk Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinden çıkan genç yaştaki bir kişiden şüphelenerek arama yaptı. Cebinde bir miktar uyuşturucu bulunan şahsın beyanı üzerine polis, tekel bayinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, işletmeci Coşkun Can T'nin şahsa uyuşturucu sattığı belirlendi. Tekel bayinde yapılan aramada 390 gram esrar ele geçirildi. Coşkun Can T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Coşkun Can T'nin, uyuşturucu madde satışını yaptığına ilişkin anlar yer alıyor.

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