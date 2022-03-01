KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKMELİ, YUMRUKLU, SOPALI KAVGA - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokakta iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye tekme, yumruk ve sopa ile saldırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Yılmaz Sokakta iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan bir kişiye tekme, yumruk ve sopa ile saldırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sokak içerisinde koştuğu iki kişinin de kovaladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise iki kişinin kovaladıkları kişiye tekme, yumruk ve sopa ile vurduğu görülüyor.