KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALEV ALEV YANDI

KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika
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