KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALEV ALEV YANDI

26.07.2022 22:36
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALEV ALEV YANDI

KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.

KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu.


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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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