Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
11 dakika önce
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:33 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA Küçükçekmece
Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alevli şekilde yanan tekne
-Ekiplerin müdahalesi
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