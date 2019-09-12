Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
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Küçükçekmece'de tekne yangını (1)

7 dakika önce

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de tekne yangını (1), System.String[]
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.


Küçükçekmece, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
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