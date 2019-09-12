Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de tekne yangını
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Küçükçekmece'de tekne yangını

9 dakika önce

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.

Küçükçekmece'de tekne yangını

Küçükçekmece, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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