Küçükçekmece'de tekne yangını
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Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
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