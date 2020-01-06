KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI

6 saat önce

Küçükçekmece TEM Otoyolu bağlantı yolunu bastı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI, System.String[]

Küçükçekmece TEM Otoyolu bağlantı yolunu bastı. Su birikintisinden geçerken yavaşlamak zorunda kalan araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, gün içinde de devam ediyor. İstanbullulara zor anlar yaşatan yağmur trafiği de etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde biri de TEM Otoyolu bağlantı yolu Edirne istikameti oldu. Yolun bir kısmı su altında kalırken araçlar geçiş sırasında zorluk yaşadı. Su birikintisi nedeniyle yavaşlayan araçlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. İBB ekiplerinin suyu tahliye etmek amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

------------------

-Su basan yoldan görüntü

-Araçların suyun içinden geçmesi

-Yağmur sularının bölgede birikmesi

-Çalışma yapan işçiler


- İstanbul
Küçükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senatodaki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:39 Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
20:39 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika
20:37 Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]