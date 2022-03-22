Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada

22.03.2022 09:12
Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi sabah saatlerinde girdiği binadan yaklaşık 16 bin TL değerindeki dijital terazileri çaldı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi sabah saatlerinde girdiği binadan yaklaşık 16 bin TL değerindeki dijital terazileri çaldı. Malzemeleri çalınan pazarcı esnafı ise yaklaşık iki haftadır pazara çıkamadığını söyledi.

Olay, 8 Mart Salı sabahı Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 4 katlı binanın kapısına gelerek etrafı yokladıktan sonra içeri girdi. Şahıs daha sonra binanın bodrum katına inerek burada pazarcı esnafına ait 4 tane dijital terazi, aydınlatma kabloları ile poşet içindeki bir miktar bozuk parayı çalıp gitti. Yaklaşık 16 bin TL değerinde malzeme çalan hırsız, dakikalar içinde kayıplara karıştı. Hırsızın kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Durumu fark eden pazarcı esnafı ise karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay hakkında konuşan Pazarcı Şefik Aşkın, "Ben gece hale mal almaya gitmiştim. Bizimkiler aradılar dediler ki, birisi senin terazilerini çalmış. Adam gelmiş, kapıyı kurcalamış ve açmış. Daha sonra 4 tane terazimi, kablolarımı ve bir miktar bozuk parayı alıp çıkmış. Yaklaşık 16 bin TL değerinde çalıp kaçıyor. Sokağın başında bir yere saklamış, kimsenin olmadığını fark edince hepsini alıp gitmiş. Yaklaşık 2 haftadır pazara çıkamıyorum, bunların bulunmasını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, Türk Lirası, Salı, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de terazi hırsızı kamerada - Son Dakika


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