İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi

14.11.2022 14:36

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bombalı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Emniyet'in 1200 güvenlik kamerasını incelemesi sonrasında Suriye uyruklu saldırgan Ahlam Albashır, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Diğer taraftan Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

"MAHALLEMİZDE BÖYLE BİR ŞEY NASIL YAŞANDI ŞAŞKINIZ"

Mahalle sakinlerinden biri, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi. Diğer bir mahalle sakini ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" diye konuştu.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi
İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi
İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Erdal Ercan: özel istihbaratmış!! yanlış, hain, kötü ellerde yetişmişsin. Adam olsan ülkene faydan olurdu hain emelleri olanlar a degil. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Esenler'de kadın teröristi gören mahalle sakinleri konuştu Esenler'de kadın teröristi gören mahalle sakinleri konuştu Küçükçekmece'de kadın teröristin yakalandığı ev böyle görüntülendi Küçükçekmece'de kadın teröristin yakalandığı ev böyle görüntülendi

İstiklal Caddesi, Küçükçekmece, Suriye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi - Son Dakika
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