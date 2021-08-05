Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde gece saatlerinde 34 DHN 352 plakalı otomobilin sürücüsü hızlı bir şekilde ters yönden caddeye girdi. Cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile zarar veren sürücü 5. otomobile çarparak durabildi. Yaşananlar sonrası otomobilleri zarar gören kişiler, ters yönden caddeye giren kişiyi darbetmek istedi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı - Son Dakika