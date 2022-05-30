Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

30.05.2022 20:08

Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralıİSTANBUL Küçükçekmece'de hafif ticari aracın dönüş yapan dolmuşa yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL Küçükçekmece'de hafif ticari aracın dönüş yapan dolmuşa yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UB 111 plakalı hafif ticari araç, içinde az sayıda yolcu bulunan 34 M 4947 plakalı dolmuşa dönüş yaptığı sırada yandan çarptı. Kazada dolmuşta bulunan yolcular ve sürücü yaralanmazken hafif ticari araçtaki biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de ticari araçla dolmuş çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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