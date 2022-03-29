Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı

29.03.2022 15:49
Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı

Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı Köprüye sıkışan tırın kasası parçalandı Küçükçekmece'de uyarıları dikkate almayan tır sürücüsü, girdiği yolda köprüye sıkıştı.

Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı

Köprüye sıkışan tırın kasası parçalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de uyarıları dikkate almayan tır sürücüsü, girdiği yolda köprüye sıkıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tırın kasası parçalandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle Üst Hat Boyu Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cennet Mahallesi istikametine giden 34 CBU 698 plakalı tır, köprüye sıkıştı. Kasası parçalanan tırın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, başka kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Kasası parçalanarak büyük maddi hasarın oluştuğu tır, çalışmanın ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza sesiyle uyandığını anlatan Mehmet Nuri Karaca, "Sabah saat 11.00 civarıydı yatıyordum, bir gürültüyle uyandım. Şuraya girmiş, sürekli olan şeyler. Araba biraz yüksek ama biraz da hızlıydı. Arabayı kaldırdılar. Yaralı yoktu, kaza sesiyle kalktım" diye konuştu.

Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı
Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı
Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de tır köprüye sıkıştı - Son Dakika


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