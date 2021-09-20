Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenleyeceği Trabzon Günleri'nde memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.
Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Trabzon'u bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen organizasyonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur Atmaca da sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan festivalde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikram edilecek.
Hemşehrilerini ve tüm İstanbulluları Küçükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Trabzon'umuzun kültürünü, gelenek göreneklerini, müziklerini ve damak tadını Küçükçekmece'mize taşıyoruz. Değerli İstanbulluları, Trabzon havası solumaları, kentimizi anlamaları ve yörenin güzelliklerinden faydalanmaları için Küçükçekmece'ye davet ediyorum" diye konuştu.
23-26 Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon'un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkanına sahip olacak.
Festival Programı;
23 Eylül Perşembe
10: 00 Stantların açılışı
14: 00 Etkinlik Hamsi ve Helva Dağıtımı
18: 00 Protokol Açılış
19: 00 Uğur Albayrak Konser
20: 00 Niyazi Koyuncu Konser
24 Eylül Cuma
10: 00 Stantların açılışı
15: 00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi
17: 00 Söyleşi Ali Karaca Trabzondan Esintiler
19: 00 Erkan Yeşilyurt Konser
20: 00 Onay Şahin Konser
25 Eylül Cumartesi
10: 00 Stantların açılışı
10: 00 Sergisi İbrahim Hakkı Gündoğdu
17.00 Söyleşi Haşim Albayrak Trabzon Tarihinden Sayfalar
19.00 Eftalya Fettahoğlu Emirmiran
21.00 Hızır Dinçer
26 Eylül Pazar
10: 00 Stantların açılışı
15: 00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi
17: 00 Söyleşi İbrahim Hakkı Gündoğdu Şiirlerle Trabzon
19: 00 Onur Atmaca Konser
21.00 Hülya Polat Konser - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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