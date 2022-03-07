Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı

07.03.2022 23:25
Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce park halindeki bir otomobile ardından millet bahçesi demir korkuluklarına çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce park halindeki bir otomobile ardından millet bahçesi demir korkuluklarına çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü Y. B.'nin bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 LJ 873  plakalı hafif ticari araç, yol kenarında duran 77 AAZ 511 plakalı otomobile çarptı. Otomobil savrularak ters yönde dururken, hafif ticari araç ise millet bahçesinin demir korkuluklara çarpıp, durabildi. Kaza sonrası yoldan geçenler, araç sürücülerinin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki aracın yaralı sürücüsü Y. B. ile N. B.'yi hastaneye kaldırdı. Ekipler araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı
Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Küçükçekmece'de trafik kazası, 2 yaralı - Son Dakika
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