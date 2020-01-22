KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

7 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de kuralları hiçe sayan sürücüler, D-100 yanyoldaki trafikten kurtulmak için geri geri gelerek anayola bağlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de kuralları hiçe sayan sürücüler, D-100 yanyoldaki trafikten kurtulmak için geri geri gelerek anayola bağlanıyor. Trafiği tehlikeye sokan sürücülere diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösteriyor.

Küçükçekmece D-100 yanyolun, akşam saatlerinde anayola göre daha yoğun olması sebebiyle bazı sürücüler yol ayrımında ters yöne girip, geri geri gelerek D-100 anayola bağlanıyor. Trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan sürücüler, kuralları hiçe sayarak kazaya davetiye çıkarıyor. Anayolda seyir halindeki sürücüler ise, ters yöne girip önlerine gelenlere kornaya basarak tepki gösteriyor.

Her akşam aynı görüntülerin yaşandığını belirten sürücülerden biri, "Buradan gelenler kazaya sebebiyet veriyor yani başka bir şey yok. Ben Florya'dan girdim, burada patladım yapacak bir şey yok. Mecburi geri geri geliyorlar, ilerlemiyor burası" diye konuştu. Başka bir sürücü ise, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yanyol bağlatınsından geri geri gelen otomobiller

Geri geri gelip anayola katılanlar

Sürücülerin kornaya basması

Sürücüler ile röp.

Genel ve detay görüntüler


Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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