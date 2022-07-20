Küçükçekmece'de patlayan trafo alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçemece'de, binanın bitişiğindeki trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafo alevler içinde kalırken, mahalleye elektrik verilemiyor.

Yangın, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, sokakta binanın bitişiğindeki trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. patlamanın ardından trafondan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar panik yaşadı. ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik nedeniyle bir süre müdahale edemedi.Elektriğin kesilmesiyle yangın binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar panik yaşarken, trafo kullanılamaz hale geldi. yangın nedeniyle mahalleye elektrik verilemiyor.

Olayla ilgili konuşan Sinan Eren, "Trafo yanmaya başladı, itfaiye geldi. yarım saat elektriğin kesilmesini bekledi. Elektrik kesildikten sonra müdahale edildi. Tabi bu sırada da trafo yandı, elektrik idaresinden geldiler. Yaralı yok ama elektrik yok, ne zaman geleceği belli değil" diye konuştu.