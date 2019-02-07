Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Tüp Patlaması

Küçükçekmece'de Tüp Patlaması

1 saat önce

Küçükçekmece'deki bir LPG tüp bayisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de Tüp Patlaması, System.String[]
Küçükçekmece'deki bir LPG tüp bayisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi Kutlu Sokak'taki 5 katlı binanın altında bulunan iş yerine gelen bir vatandaş piknik tüpü değişimi yapmak istedi.

Çalışanın, müşterinin getirdiği tüpü yenisiyle değiştirdiği sırada, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan müşteri ve çalışan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.

Olaya ilişkin araştırma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA

Cennet Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel
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