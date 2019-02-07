Küçükçekmece'de Tüp Patlaması
1 saat önce
Küçükçekmece'deki bir LPG tüp bayisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'deki bir LPG tüp bayisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi Kutlu Sokak'taki 5 katlı binanın altında bulunan iş yerine gelen bir vatandaş piknik tüpü değişimi yapmak istedi.
Çalışanın, müşterinin getirdiği tüpü yenisiyle değiştirdiği sırada, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan müşteri ve çalışan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.
Olaya ilişkin araştırma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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