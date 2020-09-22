KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ İLE ŞANTAJ VE GASP ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ İLE ŞANTAJ VE GASP ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ YAKALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de ikinci el eşya alım satımı yapan M.K.'yı darp edip, para ve telefonunu gasp ettikleri ve uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ İLE ŞANTAJ VE GASP ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ YAKALANDI, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de  ikinci el eşya alım satımı yapan M.K.'yı darp edip, para ve telefonunu gasp ettikleri ve uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı. 4'ü tutuklanan 1' i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin yakalanma anları polis  kamerasına yansıdı.Olay, 20 Temmuz tarihinde saat 11.00'da Küçükçekmece'de bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, ikinci el spot eşya alım satımı yapan M.K.. bir kadın tarafından aranarak, evindeki ikinci eşyaları satmak istediğini söyledi. Ardından verilen adrese ikinci el eşyaları almak için giden M.K. evde olan 5 erkek  tarafından darp edilerek cep telefonu ve 10 bin lira nakit parası gasp edildi. Şüpheliler gasp ettikleri adamın uygunsuz görüntülerini çekerek ve 5 bin dolar isteyerek şantaj yaptı. Olayın ardından M.K.'nın şikayeti üzerine polis harekete geçti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerin ardından Üsame K.(25) ve Ahmed K.(29) 14 Eylül tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma devamında olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüphelinin daha izini sürerek, 19 Eylül'de  Haldun R.(28), Isam A.(27) ve Aliye H.(22) isimli şüphelileri de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aliye H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Haldun R. ile İsam A' da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

- İstanbul

Cep Telefonu, Küçükçekmece, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ İLE ŞANTAJ VE GASP ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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