Son dakika! Küçükçekmece'de uyuşturucu alışverişi kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde sattığı belirlenen iş yerinde 390 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Satış yapan Coşkun Can T. tutuklandı. Gürkan İ.'nin uyuşturucu maddeyi Coşkun Can T.'den aldığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İkitelli Perşembe Pazarı olarak bilinen yerde narkotik madde satışının olduğu ihbarı aldı. İhbar sonrası yapılan takip sonrasında hareketlerinden şüphelenilen Gürkan İ'nin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürkan İ. uyuşturucu maddeyi bir iş yerinden Coşkun Can T.'den aldığını belirtti. İş yerinde yapılan aramalarda iki ayrı bez torba içerisinde 390 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Gürkan İ. ve Coşkun Can T. yakalanarak gözaltına alındı. Coşkun Can T. yapılan adli işlemlerin ardından tutuklandı. Gürkan İ.'nin uyuşturucu maddeyi Coşkun Can T.'den aldığı anlar kameraya yansıdı.

- İstanbul