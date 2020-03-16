KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin sorgulanması sonrası, uyuşturucuyu satan kişi de gözaltına alındı.

Güven Timleri, Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında şüphelendikleri Ferhat T.(34)'yi durdurarak üst araması yaptı. Polis, Ferhat T.'nin üzerinde yaptığı aramada 5 gram eroin ele geçirdi. Ferhat T. gözaltına alınırken, ekipler şüphelinin uyuşturucu temin ettiği kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ferhat T.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı Azerbaycan uyruklu Azar P.(31)'ye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak satıcıyla buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesindeki buluşma noktasına gelen Azar P. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde 5 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı yapan Azar P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 Lira ve 105 dolar ele geçirilirken, evde bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. adli makamlarca serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Güven Timleri, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]