Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 34 kilo 41 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 34 parça halinde 34 kilo 41 gram esrar ile sadece yeşil reçete ile satılabilen 79 hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sorumlusu Kemal A. gözaltına alındı.