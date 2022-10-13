Alınan bilgiye göre, Sefaköy'de bir taksici bilinmeyen nedenle tartıştığı vatandaşa bıçakla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle aracına binen taksici, daha sonra taksiyi vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de vatandaşa bıçak çeken taksici gözaltına alındı - Son Dakika

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