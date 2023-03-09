Küçükçekmece'de vurulan kişi 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de vurulan kişi 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı

09.03.2023 22:58
Küçükçekmece'de vurulan kişi 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi arkadaşları tarafından silahla vurulduktan sonra 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi arkadaşları tarafından silahla vurulduktan sonra 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kaçan cinayet şüphelileri için polis çalışma başlattı.
İddiaya göre, Kanarya Mahallesi'nde Gümrük yolu üzerinde seyir halinde olan araç aniden durdu. Araçtan inen 3 kişi bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri diğerini silahla vurdu. İki kişi vurdukları arkadaşını yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemi aldı. Sağlık ekipleri vurulan İhsan Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İhsan Akay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de vurulan kişi 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de vurulan kişi 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı - Son Dakika
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