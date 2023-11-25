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Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi dövülüp gasbedildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi dövülüp gasbedildi

Küçükçekmece'de yaşları küçük olan 5 kişi, sokakta yabancı uyruklu bir kişiyi döverek cep telefonunu gasbetti. Polis şüphelileri yakaladı.

25.11.2023 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında dövüp gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelileri yakaladı.

Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Yaşları küçük olduğu öğrenilen 5 kişi, sokakta yürüyen yabancı uyruklu bir kişiyi tehdit ederek cep telefonunu istedi. Korkarak kaçmaya başlayan adamı yakalayan grup, darbetti. Cep telefonunu alan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Bahçelievler'de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yabancı uyruklu iki kişiye ait cep telefonu bulundu.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi dövülüp gasbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi dövülüp gasbedildi - Son Dakika
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