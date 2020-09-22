Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 68 yaşındaki H.G., 2 Eylül 'de cüzdanının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi (29) gözaltına aldı.

Küçükçekmece 'de "kapkaç" suçundan bir kişi tutuklandı.

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