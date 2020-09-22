Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Küçükçekmece'de "kapkaç" suçundan bir kişi tutuklandı.

Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı, System.String[]

Küçükçekmece'de "kapkaç" suçundan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 68 yaşındaki H.G., 2 Eylül'de cüzdanının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda. M.G.'nin, kadının cüzdanını elinden alarak kaçması yer alıyor.

Küçükçekmece, Kapkaç, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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