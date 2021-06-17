Küçükçekmece'de yanan kağıt ambalaj üretim merkezi havadan görüntülendi - Son Dakika

Küçükçekmece'de yanan kağıt ambalaj üretim merkezi havadan görüntülendi
17.06.2021 09:35
Küçükçekmece Halkalı'da gece saatlerinde çıkan yangında büyük çapta hasar gören kağıt ambalaj üretim merkezi drone ile havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Halkalı'da gece saatlerinde çıkan yangında büyük çapta hasar gören kağıt ambalaj üretim merkezi drone ile havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Halkalı Basın Ekspres Caddesi üzerinde bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde saat 00.00 sıralarında yangın çıkmış, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Can kaybının yaşanmadığı yangın nedeniyle 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki hasarın yaklaşık 9 milyon lira olduğu öğrenildi. Sabaha karşı kontrol altına alınan fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde dumanların çıkmakta olduğu ve bir kısımda alevlerin hala devam ettiği görüldü. - İSTANBUL
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