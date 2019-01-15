Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Yangın

Küçükçekmece'de Yangın

2 saat önce

Küçükçekmece'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de Yangın, System.String[]
Küçükçekmece'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle bodrum katında mahsur kalan Suriye uyruklu engelli ve yaşlı kadın ile 1 yaşındaki torunu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Öğretmen Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede oturanlar dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın kısa sürede büyüdü ve yoğun duman apartmanın tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın bodrum katında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Suriye uyruklu engelli 73 yaşındaki Sabiha Derviş ile 1 yaşındaki torununu Farah Ömer'i çevredekilerin yardımıyla kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:45 Kaynak: AA

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